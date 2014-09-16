16.09.2014 - Alman basınından özetler



Sağ popülist söylemleri ve Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro’ya karşı çıkan Almanya için Alternatif Partisi'nin başarısı, Die Welt gazetesine göre biraz da köklü partilerin seçmenlerine karşı umursamaz tavrından kaynaklanıyor. Gazetenin konuya ilişkin yorumu şöyle:

"Almanya için Alternatif Partisi'nin önde gelen isimleri büyük laflar eden zeki insanlar. Bu kişileri ciddiye almamız gerekiyor. İşbirliğine ve sorumluluk almaya zorlanmalılar. Yüksek perdeden vaatlerde bulunan parti yöneticilerinin ne gibi niteliklere sahip olduklarını ancak o zaman görebiliriz. Sözkonusu partinin seçmenleri aslında Almanya’nın köklü partilerine kötü görüntü veren bir ayna tutuyor. Bu ayna ülkenin büyük partilerinin iletişimden uzak olduğunu ve halkı, dertleri, hayalleri ve soruları ile başbaşa bıraktıklarını gösteriyor. AfD’nin başarısı bir bakıma büyük partilerin kendi kalelerine attıkları bir goldür."

Aynı konuya yer veren Süddeutsche Zeitung gazetesi ise şu yorumu yapıyor:

"AfD’yi görmezden gelmek yanlıştır. Hristiyan Birlik partilerini oluşturan CDU ile CSU’nun bunu yapması özellikle yanlıştır. AfD şimdilik, yeni bir parti olmanın da avantajı ile köklü partileri protesto eden seçmenleri çekiyor. Bu protestocuların bazıları Sol Parti’den Almanya için Alternatif Partisi'ne kayıyorlar. İçerik olarak bu, 'bir Müslüman’ın domuz pirzolasının lezzetini keşfetmesi' gibi bir şey. Ancak dediğimiz gibi, AfD’nin belki en iyi değil ama en yeni ‘karşı parti’ olması ile ilgili bir olay bu."

Frankfurter Rundschau gazetesi Fransa'nın girişimiyle Paris'de düzenlenen uluslararası Irak'ta Barış ve Güvenlik Konferansı'na dair bir değerlendirme yapıyor. Gazetenin yorumu şöyle:

"İslam Devleti örgütünün (İD) aşırılık yanlısı milislerine karşı koalisyon oluşturuldu. Paris’teki Irak konferansının vermeye çalıştığı mesaj bu. Ancak esas sorunun cevabı kimse tarafından dile getirilmedi: Sonrasında ne olacak? Şayet İD günün birinde bölgeden çıkartılabilinirse yerine hangi güçler gelecek? En geç Saddam Hüseyin ya da Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından görüldü ki, siyasi bir birlik ve yapı tarafından desteklenmeyen askeri harekatlar her şeyi daha da kötü bir hale getiriyor. 'Irak’ta Barış ve Güvenlik Konferansı‘ böyle bir birliğin sağlanmasına yönelik beklentileri hiçbir şekilde karşılamadı."

Märkishe Oderzeitung gazetesi, Ukrayna’nın batısında Amerikan Ordusu’nun öncülüğünde NATO’ya ait birliklerin katılımı ile başlayan askeri tatbikata yer veriyor. Gazete eleştirel bir yorumda bulunuyor:

"Ukrayna’da ateşkese rağmen ülkenin doğusunda insanlar ölürken, batı bölgesinde tam da böyle bir zamanda bu tip bir tatbikatın yapılması doğru mu? Bu sorunun, özellikle de Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmaların her an başlama tehlikesi yaşanırken sorulması gerekiyor. Donbas Havzası’ndaki çatışmalardan kaçan yüzbinlerce insanın beklediği şey, tatbikat gürültüsü değil, insanı yardım olsa gerek. Moskova’nın bu tatbikata cevabı da gecikmedi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Ukrayna’ya doğalgaz satışı ile ilgili Berlin’de yapılması planlanan zirveye katılmayacağı duyuruldu. Böylece yoğun diplomatik çabaların bir sonucu olan zirve başlamadan bitmiş oldu."