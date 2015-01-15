16.01.2015 - Alman basınından özetler

Fransa'daki terör saldırıları ve sonuçlarına ilişkin Federal Meclis'te bir

hükümet açıklaması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel,

Müslümanlara destek sözünü yineledi. Ayrımcı ve dışlayıcı tavırların

Almanya'da yeri olmadığına dikkat çeken Merkel, "Paris saldırısı bizi

bölemeyecek" ifadesini kullandı. Handelsblatt gazetesinin bu konudaki

yorumu şöyle:

"Merkel ülkedeki herkesle ilgilenen, adeta başkan gibi bir başbakan edasıyla

davrandı. Tüm dünya 'Ben Clarlie'yim' diye bağırırken, o 'Ben anneyim' diyor.

Başbakan Müslümanları ve Alman toplum düzenini savunuyor. Almanya'daki

Müslümanlara yönelik her türlü sınırlama ve genel suçlamayı yasaklıyor.

'Almanya'nın bölünmesine izin vermeyiz' diyor. Bu ifadesiyle aynı zamanda

insanları İslam'a karşı duydukları korkuyla savaşmaya çağırıyor. Böyle bir

korkusu olanların, yabancıların illa düşman olmadığını anlaması gerekiyor.

Teröre rağmen daha önceden de olduğu gibi Almanya'daki vatandaşların

çoğunlukla 'İslam'ın Almanya'ya ait' olduğu düşüncesine duydukları inancın

altında işte onun bu tutumu yatıyor."

Nürnberger Nachrichten ise aynı konuyu göç yasası bağlamında ele

alıyor:

"Başbakan bir yandan Müslümanlara elini uzatırken, İslam dünyasının önde

gelenlerine hangi tür İslam'ı desteklediklerini açık olarak ortaya koyma

çağrısı yapıyor. Merkel gündelik kavgaların arasında, verilerin toplu olarak

kaydedilmesi konusunda da bir savunma söylevi verdi. SPD bunu frenlerken,

daha sıkı yasalar anlamında yapılan tartışmalar anlamlı. Ancak tabii bu sakin

bir kafayla yapılmalı. Hristiyan Birlik içinde de oldukça tartışılan Almanya'nın

gerçek bir göç yasasına hazır olup olmadığı sorusu gibi açıklığa

kavuşturulması gereken birçok nokta bulunuyor."

İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) müdahale kuru uygulamasına sürpriz

şekilde son vermesinin ardından İsviçre Frankı rekor seviyede yükselirken,

Euro büyük düşüş kaydetti. Die Welt gazetesinin konuyla ilgili yorumu şöyle:

"Perşembe günü güneşli bir havada düşen beklenmedik bir yıldırım finans

piyasalarını vurdu. İsviçre Frank'ı Euro karşısında zaman zaman neredeyse

yüzde 30 oranında değer kazandı. Zincirlerinden kurtulan İsviçre Frankı kuru,

dünya çapındaki yatırımcıların Frank’a ne kadar fazla, Euro'ya ise ne kadar az

güvendiğini ortaya koyuyor. Ne de olsa Avrupa Merkez Bankası kısa bir süre

içinde piyasayı milyarlarca ek euroya boğmanın hazırlığını yapıyor. Euro'nun

tarihi bir yol ayrımıyla karşı karşıya olduğuna kabul etmeyen kaldıysa,

Euro'nun Frank karşısındaki güçsüzlüğü bunun için ek bir kanıt oluşturuyor."

Süddeutsche Zeitung'un aynı konudaki yorumu ise şöyle:

"Bu adımla İsviçre Merkez Bankası sadece Avrupa Merkez Bankası'na değil,

oluşumunda İsviçre Bankalarının da rol oynadığı finans krizinin uzun vadeli

etkilerine de teslim oluyor. AMB'nin gevşek para politikası uygulaması kendi

amaçları doğrultusunda atılmış bir adım değil, 2008 sonbaharında

Lehman

Brothers'ın iflasının doğurduğu ve Avrupa ekonomisini güçsüzleştiren her

türlü kırılmaya yönelik bir reaksiyon. İsviçre Merkez Bankası

finans krizi ve

etkilerinin tarihine yeni bir bölüm daha ekledi."