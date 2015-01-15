16.01.2015 - Alman basınından özetler

Fransa'daki terör saldırıları ve sonuçlarına ilişkin Federal Meclis'te bir
hükümet açıklaması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel,
Müslümanlara destek sözünü yineledi. Ayrımcı ve dışlayıcı tavırların
Almanya'da yeri olmadığına dikkat çeken Merkel, "Paris saldırısı bizi
bölemeyecek" ifadesini kullandı. Handelsblatt gazetesinin bu konudaki
yorumu şöyle:
"Merkel ülkedeki herkesle ilgilenen, adeta başkan gibi bir başbakan edasıyla
davrandı. Tüm dünya 'Ben Clarlie'yim' diye bağırırken, o 'Ben anneyim' diyor.
Başbakan Müslümanları ve Alman toplum düzenini savunuyor. Almanya'daki
Müslümanlara yönelik her türlü sınırlama ve genel suçlamayı yasaklıyor.
'Almanya'nın bölünmesine izin vermeyiz' diyor. Bu ifadesiyle aynı zamanda
insanları İslam'a karşı duydukları korkuyla savaşmaya çağırıyor. Böyle bir
korkusu olanların, yabancıların illa düşman olmadığını anlaması gerekiyor.
Teröre rağmen daha önceden de olduğu gibi Almanya'daki vatandaşların
çoğunlukla 'İslam'ın Almanya'ya ait' olduğu düşüncesine duydukları inancın
altında işte onun bu tutumu yatıyor."
Nürnberger Nachrichten ise aynı konuyu göç yasası bağlamında ele
alıyor:
"Başbakan bir yandan Müslümanlara elini uzatırken, İslam dünyasının önde
gelenlerine hangi tür İslam'ı desteklediklerini açık olarak ortaya koyma
çağrısı yapıyor. Merkel gündelik kavgaların arasında, verilerin toplu olarak
kaydedilmesi konusunda da bir savunma söylevi verdi. SPD bunu frenlerken,
daha sıkı yasalar anlamında yapılan tartışmalar anlamlı. Ancak tabii bu sakin
bir kafayla yapılmalı. Hristiyan Birlik içinde de oldukça tartışılan Almanya'nın
gerçek bir göç yasasına hazır olup olmadığı sorusu gibi açıklığa
kavuşturulması gereken birçok nokta bulunuyor."
İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) müdahale kuru uygulamasına sürpriz
şekilde son vermesinin ardından İsviçre Frankı rekor seviyede yükselirken,
Euro büyük düşüş kaydetti. Die Welt gazetesinin konuyla ilgili yorumu şöyle:
"Perşembe günü güneşli bir havada düşen beklenmedik bir yıldırım finans
piyasalarını vurdu. İsviçre Frank'ı Euro karşısında zaman zaman neredeyse
yüzde 30 oranında değer kazandı. Zincirlerinden kurtulan İsviçre Frankı kuru,
dünya çapındaki yatırımcıların Frank’a ne kadar fazla, Euro'ya ise ne kadar az
güvendiğini ortaya koyuyor. Ne de olsa Avrupa Merkez Bankası kısa bir süre
içinde piyasayı milyarlarca ek euroya boğmanın hazırlığını yapıyor. Euro'nun
tarihi bir yol ayrımıyla karşı karşıya olduğuna kabul etmeyen kaldıysa,
Euro'nun Frank karşısındaki güçsüzlüğü bunun için ek bir kanıt oluşturuyor."
Süddeutsche Zeitung'un aynı konudaki yorumu ise şöyle:
"Bu adımla İsviçre Merkez Bankası sadece Avrupa Merkez Bankası'na değil,
oluşumunda İsviçre Bankalarının da rol oynadığı finans krizinin uzun vadeli
etkilerine de teslim oluyor. AMB'nin gevşek para politikası uygulaması kendi
amaçları doğrultusunda atılmış bir adım değil, 2008 sonbaharında
Lehman
Brothers'ın iflasının doğurduğu ve Avrupa ekonomisini güçsüzleştiren her
türlü kırılmaya yönelik bir reaksiyon. İsviçre Merkez Bankası
finans krizi ve
etkilerinin tarihine yeni bir bölüm daha ekledi."