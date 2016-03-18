T24 LogoT24 Logo
Gündem

1600 yıllık Bizans sarayı yok oluyor

Gerekli restorasyon ve koruma işlemleri yapılmazsa saray yok olabilir

18 Mart 2016 14:01

İstanbul'un Tarihi Yarımada'sındaki Bizans dönemina ait 1600 yıllık Bukoleon Sarayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Büyük İmparatorluk Sarayı kompleksi içinde yer alan Bukoleon Sarayı,  uğradığı tahribat ve gerekli restorasyon işlemlerinin yapılmamasından dolayı kaderine terk edilmiş durumda. 

Miliyet'te yer alan habere göre, doğrudan Marmara deniz surları üzerinde inşa edilmiş olan sarayın balkon kısmı bitki örtüsüyle kaplandı. İlgisizlikten viraneye dönen binanın ayakta kalan bölümleri de burayı mesken tutan uyuşturucu madde bağımlıları tarafından yakıldı. Uzmanların acil bakımdan geçmezse yok olacağını belirttiği Bukoleon Sarayı, Marmara Denizi kıyısında bugünkü Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkisinde bulunuyor. Küçük Ayasofya'nın doğusunda bulunan ve bugüne yalnızca kalıntıları kalmış olan Bizans'ın sahil sarayı İmparator 2. Theodosios (408-450) tarafından yaptırılmış. Bilinen ve hala görülebilen kısımları ise Teofilos zamanında (829-842) eklenmiş. Temelinde ise İlk Çağ'dan kalma mermer bloklar var.

ETİKETLER

bukoleon sarayıbizansroma imparatorluğubizans saraylarıistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24