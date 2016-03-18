1600 yıllık Bizans sarayı yok oluyor

İstanbul'un Tarihi Yarımada'sındaki Bizans dönemina ait 1600 yıllık Bukoleon Sarayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Büyük İmparatorluk Sarayı kompleksi içinde yer alan Bukoleon Sarayı, uğradığı tahribat ve gerekli restorasyon işlemlerinin yapılmamasından dolayı kaderine terk edilmiş durumda.

Miliyet'te yer alan habere göre, doğrudan Marmara deniz surları üzerinde inşa edilmiş olan sarayın balkon kısmı bitki örtüsüyle kaplandı. İlgisizlikten viraneye dönen binanın ayakta kalan bölümleri de burayı mesken tutan uyuşturucu madde bağımlıları tarafından yakıldı. Uzmanların acil bakımdan geçmezse yok olacağını belirttiği Bukoleon Sarayı, Marmara Denizi kıyısında bugünkü Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkisinde bulunuyor. Küçük Ayasofya'nın doğusunda bulunan ve bugüne yalnızca kalıntıları kalmış olan Bizans'ın sahil sarayı İmparator 2. Theodosios (408-450) tarafından yaptırılmış. Bilinen ve hala görülebilen kısımları ise Teofilos zamanında (829-842) eklenmiş. Temelinde ise İlk Çağ'dan kalma mermer bloklar var.