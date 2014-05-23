Prof. Arıboğan: 160 ülkeye diplomasiden önce Türk okulları gitti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, TRT Haber’de katıldığı programda 17 Aralık sonrası gerilen AKP-Cemaat ilişkileri sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapatılması için hazırlıklar yapılan yurt dışındaki Türk okullarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Farklı ülkelerde açılan okulların dünyada Türkiye adına olumlu bir imaj oluşturduğunu belirten Arıboğan, “160 ülkede okullar açıldı. Diplomasi gitmeden önce, bir sivil toplum kuruluşu eliyle bu okullar açıldı. Diplomasi için bir ortam oluşturuldu. Türkiye’yi Afrika’ya da götürdü, Ortadoğu’ya da açtı, Asya’nın en dibine kadar da götürdü. Bu Türkiye’nin kendi içinde yaşadığı dinamizm ve dönüşümden de kaynaklanan bir ihtiyaçtı.” dedi. Türkiye’nin etrafının ateş çemberine döndüğüne ve bunun bir talihsizlik olduğuna değinen Deniz Ülke Arıboğan, “Türkiye’deki en büyük sıkıntı hem içeride hem dışarıda kriz yönetimi diye bir şey mümkün değil, başarılamıyor. Soma’daki kriz nasıl yönetiliyorsa, Mısır’daki darbe krizi de öyle yönetiliyor. Üst üste büyük gaflar, büyük hatalar yapılıyor. Yani olduğumuz her yerde problem var. Türkiye nasıl mücadele edeceğini, ilişkilerini nasıl koruyacağını bilmiyor.” şeklinde konuştu. Bu yaşananların Türkiye’ye yeni deneyimler kazandırdığına dikkat çeken Arıboğan, şöyle konuştu: “Ama şu anda çok acemi Türkiye. O nedenle sıkıntı yaşıyor. Burada da bir devlet geleneği oluşacaktır. Ama sonuç olarak, dış politika vizyonumuzla dünya trendleri maalesef çatıştı.”