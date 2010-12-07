-160 BİN KİŞİ YENİ YILA TATİLDE GİRECEK ADANA (A.A) - 07.12.2010 - Yaklaşan yılbaşı öncesi tüketicilere cazip kampanyalar sunan seyahat acentelerinin turlarının büyük bir bölümünü doldurdukları ve yoğun taleplere yetişmek için yeni turlar koyarken, ek uçak seferleri için de anlaşmalar yapmaya başladıkları bildirildi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yaptığı açıklamada, seyahat acenteleri tarafından yılbaşı tatili için tüketicilere cazip yurt içi ve yurt dışı tur paketlerinin hazırlandığını belirterek, gelen taleplerin sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Yurt içinde yılbaşı eğlence programlarının olduğu Antalya ve İzmir gibi kentlerin tercih edildiğini ve buradaki rezervasyonların dolduğunu belirten Polatoğlu, yurt dışında ise KKTC'nin yanı sıra Paris, Palermo, Roma, Amsterdam ve Moskova gibi kentlerin yanı sıra Dubai, Puiget ve Koh Samhi adaları gibi egzotik destinasyonların rağbet gördüğünü bildirdi. Yurt içindeki 3 gece 4 gündüz paketi olan otellerin uçak dahil kişi başı 600 liradan başladığını ifade eden Polatoğlu, KKTC'deki otellerin fiyatının ise kişi başı 800 lira civarında olduğunu bildirdi. Polaoğlu, yurt dışında ise 4 gece 5 gündüz turların tercih edildiğini ve roma turunun fiyatının kişi başı 249 avro, Paris turunun 399 avro, Amsterdam turunun 249 avro, Moskova turunun 499 avro, Dubai turunun 399 avro olduğunu belirtti. Yılbaşı tatilini egzotik Puiget adasında geçirmek isteyenlere kişi başı 699 avrodan, Koh Samhi adası turlarını ise 799 avrodan sattıklarını söyleyen Polatoğlu, otobüsle gerçekleştirilen Selanik turlarının ise 199 avrodan satıldığını bildirdi. Polatoğlu, yurt içindeki Uludağ ve Kartalkaya'ya düzenledikleri yılbaşı balosu da dahil 3 gece 4 gündüz kayak turlarının da kişi başı 750 liradan başladığını kaydetti. -KAÇAK TUR UYARISI- Turların büyük bölümünü doldurduklarını belirten Polatoğlu, ''Yoğun taleplere yetişmek için ek turlar koyarak ardından ek uçak seferi anlaşmaları yapmaya başladık. TÜRSAB'a bağlı seyahat acenteleri aracılığı ile yaklaşık 65 bin kişinin yurt dışı, 95 bin kişinin de yurt içinde tatile çıkacağını tahmin ediyoruz'' dedi. TÜRSAB'a yapılan şikayetlerin yüzde 80'ini kaçak turların oluşturduğunu belirten Polatoğlu, tüketicileri kaçak turlara ve internetten yapılan satışlara dikkat etmeleri konusunda uyardı. Polatoğlu, ''Tatil paketleri mutlaka TÜRSAB'a bağlı seyahat acentelerinden alınmalı. Tüketiciler, ucuz diye kaçak turlardan tatil satın alıp sonradan mağdur olduklarında ağlamasınlar'' dedi. Tüketicileri tur satın alırken seyahat sigortası yaptırmaları konusunda da uyaran Polatoğlu, şirket batsa da parasını alabileceği şekilde geri dönüşümlü seyahat sigortası yaptırmalarını istedi.