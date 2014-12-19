Pınar Selek 4. kez beraat etti

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek için beraat kararı verdi. Beraat kararında Pınar Selek'in suçu işlediğine dair kesin bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi.

16 yıldan bu yana devam eden davada Pınar Selek için daha önce verilen 3 beraat kararı bozulmuştu.

9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı.

Beraat kararında ‘kuşkudan sanık yararlanır’ kuralı suçun kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispat edilmesine bağlıdır, gerçekleşen suçun tam olarak aydınlatılamaması, mahkumiyet için gerekli olan maddi delillerin yetersiz olduğunu ve tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Selek’in beraatine karar verdi.

Aktivist ve kadın platformlarından Pınar Selek'e destek

Mısır Çarşısı patlaması davasında Pınar Selek hakkında verilen beraat kararının mahkeme tarafından bozulan dava 4. kez görüldü. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Pınar Selek’in avukatları Akın Atalay, Ayhan Erdoğan ve Alp Selek davasının sürecini anlattı.

Duruşma öncesinde “Hala Tanığız Platformu” üyeleri Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına tiyatro sanatçısı Ayça Damgacı ve Strasbourg Belediye Başkan Yardımcısı Mine Günbay yaptı. Basın açıklaması Türkçe ve Fransızca okundu. Platform üyeleri yaptıkları açıklamada sosyolog Pınar Selek hakkında nihai beraat taleplerini yineledi.

Davayı yurtiçi ve yurtdışından gelen çok sayıda akademisyen, gazeteci, kadın ve LGBTİ örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri izledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’da davayı izleyenler arasında yerini aldı. Pınar Selek’in savunmasını yapmak üzere çok sayıda avukat katıldı.

Hakkında üç defa beraat kararı verilen sosyolog Pınar Selek, terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün faaliyetleri doğrultusunda 9 Temmuz 1997’de Mısır Çarşısı’ndaki Ünlüoğlu Büfesi’ne bomba yerleştirmek ve bu bombayı patlatmak suretiyle yedi kişin ölümüne ve 127 kişinin yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla yargılandı.

‘Selek gözaltında polis şiddetine maruz kaldı’

Duruşmada ilk söz alan avukat Akın Atalay, Pınar selek davasında 16 yıl devam eden dava sürecini kronolojik sıralamayla anlattı. Avukat Atalay, savunmasında bugüne kadar mahkemeler tarafından yapılan usulsüzlük ve hukuksuzluklara yer verdi. Avukat Akın Atalay, 11 Temmuz 1998 tarihinde gözaltına alınan Pınar Selek’in yedi gün boyunca polisin yoğun işkencesine maruz kaldığını söyledi. Avukat Atalay, bu davada Pınar Selek’e ceza verilmesinin evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

Avukat Ayhan Erdoğan’da Mısır Çarşısı sonrası olay yerinde incelenen yapan polis ve jandarmanın hazırladıkları raporları, kriminal ve bilirkişi raporlarını görüntülü sunumuyla mahkeme heyetine anlattı. Patlama sonrasında toplanan delillerin ve hazırlanan raporların hukuka haykırı olduğu belirten avukat Erdoğan, olay yerinde çekilmiş olan fotoğrafların üzerinde tarih ve saat yer almadığına vurgu yaptı.

'Sevil Atasoy adli tıp konusunda yetersiz'

Prof. Dr. Sevil Atasoy’un Mısır Çarşısı patlamasına bir bombanın neden olduğunu belirten bir rapor hazırladığını savunmasında ifade eden avukat Erdoğan, Sevil Atasoy’un hazırlanan raporda delillerin süpürülmüş ve olay yeri temizlenmiş olduğunu bu yüzden patlamaya neden olan bombaya ait delillere ulaşılamadığını yazdığına işaret etti. Avukat Ayhan Erdoğan, "Prof. Dr. Sevil Atasoy’un edebiyat fakültesi mezunu olduğunu ve adli tıp konusunda yeterli ve gerçek bir eğitime sahip olmadığını ve bu davayı Pınar Selek üzerinden bir hesaplaşmaya dönüştüren bilinmeyen derin devletin sürekli deliller ürettiğini" sözlerine ekledi.

Avukat Ayhan Erdoğan 16 yıldır devam eden dava süresince İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri’nin yetkisi ve tarafı olmadığı halde mahkemeye yazdıkları yazılarla yargılamaya müdahale ettiklerini iddia etti.

'Sözde bombalar bulundu, delil oldu'

Yapılan savunmaların ardından söz alan avukat Alp Selek, kızımın sokak çocukları ve ötekileştirilen diğer öznelere yönelik kurduğu ve sanat çalışmalarının yapıldığı atölyesine polis gece yarısı düzenlediği bir operasyonla olay yerinde sözde bombalar bulduğunu ve bunların dosyaya delil olarak eklendiğini söyledi.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından avukat Bahri Belen, sosyolog Pınar Selek’in mahkemeden nihai beraat kararının verilmesini talep edecek.

Büyük salonda gerçekleşen duruşmada polisin duruşma salonu içinde ve dışında aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.