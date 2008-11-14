16 yıldır komada ama şimdi ölme hakkı var

İtalya'da Yargıtay, 1992 yılından bu yana bitkisel hayatta olan ve yaşam destek ünitesine bağlı yaşatılan kadının suni beslenmesinin kesilmesinin önündeki son engeli de kaldırdı.



İtalya'da1992 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren Eluana Englaro adına 16 yıldır sürdürülen ölüm kalım davası nihayet sonuçlandı. İngiltere'deki 13 yaşındaki Hannah'nın ardından, şu anda 37 yaşında bulunan Eluana'ya da `ölüm hakkı' (ötanazi) verildi. İtalya'da bir benzeri daha olmayan bu karar, beraberinde de tartışmaları getirdi. Vatikan durumu `cinayet' olarak değerlendirdi.



Eluana Englaro, bundan tam 16 yıl önce, henüz 21 yaşındayken trafik canavarının kurbanı oldu. Kazanın ardından komaya giren ve bugüne kadar tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşamını sürdüren Eluana'nın babası Beppe Englaro, doktorların şu anda 37 yaşında olan Eluana'nın iyileşmesinin mümkün olmadığını bildirmelerinin ardından, bir uzun hukuk mücadelesini başlattı.



Babası kızını 'öldürmek' için çırpınıyor



Son 9 yıldır, kızının bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinin `durdurulması' yönünde karar aldırmak için mahkeme mahkeme dolaşan baba Englaro, ülkede yasak olan ötanaziyi de defalarca tartışmaya açtı. Geçen Temmuz ayında Milano Mahkemesi tarafından `Eluana'nın yapay yolla beslenmesinin durdurulmasına' dair karar verildi. Ancak Milano Başsavcılığı karara karşı çıkarak davayı Yargıtay'a taşıdı.



Vatikan: Karar cinayettir



Milano Mahkemesi'nin kararını topa tutan Vatikan ise Yargıtay kararının açıklanması beklenirken de boş durmadı. Vatikan adına bir açıklamada bulunan Papalık Sağlık Konseyi Başkanı Kardinal Javier Lozano Barragan, ``Bitkisel hayattaki bir hastaya yiyecek ve suyun verilmesinin kesilmesi insanlık dışı bir canavarlık ve cinayettir. Bazıları yiyecek ve içecekle birlikte Eluana'ya hayatta kalması için ilaç da verildiğini söylüyorlar. Öyleyse ilaç vermeyi kessinler'' diye konuştu.



Yargıtay kararına göre, yasal olarak Eluana'ya su ve yiyecek verilmesinin durdurulması mümkün olacak. Yargıtay kararı, Eluana'nın babası Beppe Englaro'nun kızının ölmesi için yürüttüğü 9 yıllık hukuk mücadelesinin de son noktası oldu. Yargıtay kararı değiştirilemez nitelikte olduğu için tartışmalar da sonucu değiştirmeyecek.



Baba Beppe Englaro kararı, ``Bu karar hukuk devleinde yaşadığımızın göstergesidir" sözleriyle değerlendirdi. Kararın açıklanmasının ardından Eluan''nın doktoru nöroloji uzmanı Carlo Alberto Defanti, birkaç gün içinde Eluana'ya su ve yiyecek verilmesinin kesilebileceğini bildirdi.



9 temmuzda Milano'daki Temyiz Mahkemesi, bitkisel hayat durumunun geri dönülmez olduğunu kabul etmişti. Mahkemenin bu hükmü, savcılık tarafından Yargıtay'a gönderilmişti.



