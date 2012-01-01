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Dünya

16 yıl sonra teslim oldu TOKYO (A.A) 

01 Ocak 2012 14:30

-16 yıl sonra teslim oldu TOKYO (A.A) - 01.01.2012 - Japonya'nın başkenti Tokyo'da metro istasyonlarına sarin gazıyla saldırı düzenleyen "Yüce Gerçek" tarikatının 16 yıldan uzun süredir aranan eski üyesi polise teslim oldu. Kyodo ajansının haberinde, Makoto Hirata'nın Mayıs 1995'ten bu yana polisin arananlar listesinde bulunduğu belirtildi. Hirata'nın yeni yıla girdikten birkaç dakika sonra başkentteki bir karakola teslim olduğu bildirildi. Hemen tutuklanan Hirata, çok uzun süredir kaçak yaşadıktan sonra buna bir son vermek isteğini söyledi. Makoto Hirata, "Yüce Gerçek" tarikatının halen kaçak üç eski üyesinden biriydi. Polis, Hirata'nın ulusal Polis Kurumu Başkanının 1995'te vurulduğu olayla ilgisi olduğunu da sanıyor. Tokyo'daki 5 metro istasyonuna 20 Mart 1995'te eş zamanlı olarak yapılan sinir gazı saldırısında 12 kişi ölmüş, binlerce kişi hastalanmıştı.

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