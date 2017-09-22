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16 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Halil Bozkurt, 16 yıl aradan sonra jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı

22 Eylül 2017 23:51

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Halil Bozkurt, 16 yıl aradan sonra jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, 2001 yılında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası hakkında gıyabi yakalama kararı çıkarılan ve 7 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Bozkurt\'un ilçeye bağlı Ustahasan Mahallesi\'nde olduğu bilgisine ulaşan jandarma, harekete geçti. Ekipler, mahalledeki bir eve savcılık talimatıyla yaptıkları baskında Bozkurt\'u gözaltına aldı. Üzerinde Mehmet Akaltun adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Bozkurt, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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