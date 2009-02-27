16 yıl sonra müdahil olabildiler

Mahkeme, Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili davada, mağdur ve müşteki vekillerin davaya müdahil olma talebini kabul etti.



Sivas'ta Madımak Oteli'nin 2 Temmuz 1993'te yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık İhsan Çakmak'ın avukatı Gökhan Öztürk ile müdahil avukatları Fevzi Gümüş, Şenal Sarıhan, Mehdi Bektaş, Kazım Genç, Süleyman Ateş, Üzüm Ateş ve Ankara Barosu adına avukat Onur Tatar katıldı.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, hakkında yakalama emri bulunan Cafer Erçakmak'ın yakalanamadığını bildirdi. Bazı müdahil avukatları söz alarak, katılma talebinde bulundu ve soruşturmanın genişletilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, mağdur ve müşteki vekillerinin, davaya müdahil olma talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti.



Savcı Bilgili, sanık Cafer Erçakmak hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesini ve Yargıtayda bulunan ''Sivas Davası'' ana dosyasının beklenilmesini istedi. Mahkeme Heyeti, ara kararında, katılma isteminde bulunan vekillerin dilekçelerinde adları geçen kişilerin, suçtan zarar görme ihtimallerine karşı Fevzi Gümüş, Şenal Sarıhan, Mehdi Bektaş, Kazım Genç, Süleyman Ateş, Üzüm Ateş ve Onur Tatar'ın müdahil vekili olarak kabullerine oy birliği ile karar verdi.



'Fotoğraf ve görüntüler incelensin'



Avukat Şenal Sarıhan, ''Sivas olayları sırasında çekilen video kaydı ve emniyetçe çekilen fotoğraflar ile müdahiller tarafından sunulan fotoğrafların ana dava dosyasında yer aldığını belirterek, Yargıtaydaki ana dava dosyası içindeki söz konusu fotoğraf ve görüntülerin mahkemeye getirilmesini, sanıkların buralarda yer alıp almadığının bilirkişi heyetince tespit edilmesini'' istedi.



Görgüye dayalı bilgileri olan mağdurlar ile olayın tanığı polis görevlilerinin hazır edilerek, sanıklar ile ilgili teşhis işlemi yaptırılmasını, olaylara katıldığı tespit edildiği halde bugüne kadar yargı önüne çıkarılamamış ve haklarında iddianame düzenlenmemiş kişilerle ilgili hazırlık soruşturması yapılıp yapılmadığının, Sivas ve Ankara Emniyet müdürlüklerinden sorulmasını talep etti.



Ana dava dosyası beklenecek



Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, müdahillerin belirttiği hususların çoğunun Yargıtaydaki ana dosyada bulunduğunu belirterek, ana dosyanın dönüşünün beklenilmesine karar verilmesini istedi. Sanık İhsan Çakmak'ın avukatı Gökhan Öztürk ise müvekkili açısından gerekli tüm incelemelerin yapıldığını savunarak, müdahil avukatlarının talebinin sanık Çakmak açısından reddini istedi. Öztürk, ''İddia makamının mütalaası gibi sanık İhsan Çakmak yönünden zaman aşımı sebebiyle kamu davasının düşürülmesini, aksi halde beraatına karar verilmesini talep ediyorum'' dedi.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, hakkında yakalama emri bulunan Cafer Erçakmak'ın yakalama emrinin infazı ile temyiz incelemesi için Yargıtayda bulunan ana dava dosyasının dönüşünün beklenilmesine karar verildiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, müdahil vekillerinin yazılı dilekçelerinde belirttiği soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin ise dosya mahkemeye gelip incelendikten sonra değerlendirilmesine karar verdi.



Olaylara katıldığı tespit edildiği halde bugüne kadar yargı önüne çıkarılamamış ve haklarında iddianame düzenlenmemiş kişilerle ilgili hazırlık soruşturması yapılıp yapılmadığının, Sivas ve Ankara Emniyet müdürlüklerinden sorulmasına karar veren mahkeme, şayet hazırlık soruşturması var ise bu davaya konu sanıklarla ilgili bilgi ve belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı. Mahkeme, bu eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (AA)