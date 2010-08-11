16 yıl sonra ceza aldı

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14 Ağustos 1994 tarihinde oynanan maçta rakibinin oyun gereği de olsa diz kapağını kıran Camoranesi, Pizzo'nun futbol hayatının bitmesine yol açmıştı. Mar del Plata Sivil Mahkemesi de 16 yıl önce gerçekleşmiş bu olay için Camoranesi'ye 38 bin avro tazminat cezası verdi.



Bu karar Arjantin futbol tarihinde bir ilk oldu. İlk kez rakip oyuncuyu sakatlayan birisi cezaya çarptırılmış oldu.



Goal.com'un haberine göre, Juventus ile yollarını ayran ve Birmingham City ile anlaşmak üzere olan futbolcu ise yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir geceydi. Ama pozisyon sadece sıradan bir top kapma mücadelesiydi.



Futbol gibi tehlikeli bir oyun oynuyorsanız bu tip sakatlıkları göze almalısınız" dedi ve mahkemeyi futbolu bilmemekle suçladı.



