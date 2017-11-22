16 yıl kaçtı, 2011'de yakalandı; Srebrenitsa katliamından suçlu bulunan 'Bosna Kasabı'na müebbet

Birleşmiş Milletler, Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına hükmetti. Mahkemenin kararına göre Bosna Kasabı Ratko Mladiç, Srebrenitsa'da savaş suçu işledi. Mahkeme Mladiç'e müebbet hapis cezası verdi.

Yargıç Alphons Orie, "Srebrenitsa ve çevresinde 1995 yılında soykırım, zulüm, imha, cinayet ve insanlık dışı göçe zorlama gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin gün içerisinde soykırım suçlamasıyla yargılanan 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç hakkındaki kararını da açıklaması bekleniyor.

Bir akrabası, Mladic hakkındaki kararın, tansiyonu ölçüldükten sonra açıklanacağını belirtti.

Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç davasının sonlanmasıyla birlikte bu yılın sonunda görevini tamamlayarak kapanacak. Mladiç hakkında verilecek hüküm, gelecek hafta açıklanacak temyiz kararları haricinde mahkemenin alacağı son karar olma niteliğini taşıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 40 yıl hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç ile birlikte Ratko Mladiç'e, aralarında Srebrenitsa'da Karaciç'in verdiği emirleri uygulayarak 8 bin kadar erkek ve çocuğu katletmek gibi birçok savaş suçu yöneltilmişti. Bosna Savaşı'nda toplam 100 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Bosnalı Sırplar arasında ön planda bulunan Mladiç hakkındaki kararın, Bosna Savaşı'nın geçtiği yıllara dair hakikat tespiti açısından belirleyici bir hüküm olması beklendiği belirtildi.



16 yıl kaçtı, 2011'de yakalandı



Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerin komutanlığını yapan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç yaklaşık 16 yıl saklandıktan sonra 2011’de Sırbistan’da yakalanmıştı.

Ardından Hollanda'daki Lahey’de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi.

"Bosna kasabı" Ratko Mladiç 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa katliamı da dahil 11 suçtan yargılandı.

Savcılık, iddianamede savaş suçu ve soykırım zanlısı Mladiç'e müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

530 gün görülen davada, toplam 591 tanık ifadesine başvuruldu. 9 bin 914 kanıt mahkemece kabul edildi.

Srebrenitsa katliamının siyasi sorumlularından Radovan Karaciç 40 yıl hapis cezasına çaprıtılmış, Slobodan Miloşeviç ise 2006'da Lahey'de yargılanırken hayatını kaybetmişti.

