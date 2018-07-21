16 yıl evden çıkmayan engelli milli sporcu Süpürgeci'nin 'tek rakibi kendisi'

25 yaşındaki Tekerlekli Sandalye Milli Takım sporcusu Zübeyde Süpürgeci, doğuştan engelli olarak doğdu. 16 yaşına kadar evinden dışarı çıkamayan Süpürgeci, şimdi tekerlekli sandalyesiyle 2 şampiyonluk kazandı. Süpürgeci'nin yeni hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları.

İdol olarak gördüğü sporcuları da mağlup eden Zübeyde, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluk yaşadı.

Atletizmde onlarca sporcuyu geride bırakan, hatta en büyük idolü olan engelli atlet Tatiana Macfadde’yi bile geçerek şampiyon olan Zübeyde bu durumu şöyle özetliyor “Artık tek rakibim benim.“

Başarılar ardı ardına geldi

2011 yılında atletizme başladığını dile getiren Zübeyde Süpürgeci, “2012 yılında milli takıma seçildim Avrasya Maratonu’nda 42 kilometrelik parkurda birinci oldum. O yıl yine Avrupa Şampiyonası’na katıldım ve barajı geçip Avrupa 3’üncüsü oldum. Sonrasında başarılar art arda geldi ve şu an Avrupa Şampiyonuyum. Akdeniz Oyunları’nda birincilik elde ettim” dedi.

Hem Türkiye Atletizm Federasyonu hem de Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle kamp hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden engelli sporcu, “Bizim tek sponsorumuz Bağcılar Belediyesi. Başkan Lokman Çağırıcı sayesinde tekerlekli sandalyelerimiz dahil her şeyimiz karşılanıyor” şeklinde konuştu.

''Engelli insanlar kendilerini keşfetmeli''

Kendisi gibi engelli olanların hayata tutunmaları ve kendilerini keşfetmeleri gerektiğinin altını çizen Süpürgeci, “Geçen hafta bir sınava girdim. Orada bir arkadaş ile tanıştım o da engelli. Aynı geçmişte benim olduğum gibi evden hiç çıkmamış ve sporla hiç tanışmamış. O’na, ‘Bağcılar Belediyesi’nin engelliler sarayına gel. Orada birçok spor çeşidi var sende yapabilirsin’ dedim. O da çok heveslendi, spora başladı ve özgüveni yerine geldi. Başarı geldikçe insan azimleniyor ve bırakmak istemiyor. İnsanlar da ‘Helal olsun’ dedikten sonra bu mesleğe iki elle sarılıyorum” dedi.

Büyük başarılar kazanmak isteyen Süpürgeci‘nin hedefi Türkiye’ye yüzlerce madalya getirmek, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkesine altın madalya kazandırarak çıtayı bir üste çıkarmak.

''Engellilerin yapabileceği birçok spor var''

Atletizm dışında engellilerin yapabileceği birçok spor dalı olduğunu ifade eden Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay ise, “Sadece ağızlarıyla bile yuvarlayabildikleri spor dalları var. Ancak atletizm ayrı bir tutku. Bireysel bir spor” dedi.

Cantay, Bağcılar’daki engelli sarayına bütün engellileri davet ederek “Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na çok teşekkür ederiz. Önceki görevinde teknik ekipmanlarımız konusunda bizlere çok destek verdi. Bakanımız da bu işin içerisinde ve bütün branşlarda daha güzel başarılar alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)