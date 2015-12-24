Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, TBMM’deki özel sohbetinde Avrupa Parlamentosu’nda 16 yaşından küçük çocuklar için Facebook, Youtube veTwitter kullanımı yasağı getiren bir düzenlemenin söz konusu olduğunun hatırlatılması üzerine, “Böyle bir çalışma yapıyoruz” karşılığını verdi.

Buna göre, küçük çocukların Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını kullanması, ancak veli izni şartıyla mümkün olabilecek. haber7.com'da yer alan habere göre, yasa onaylanırsa, ad, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel verileri toplayarak hizmet veren e-mail web siteleri, sosyal paylaşım siteleri, bloglar ve hatta arama motorları için söz konusu hüküm geçerli olacak. Çocukların güvenli internet kullanımı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı’nın tüm bakanlıkların katıldığı bir çalışma başlattığını açıklayan Ramazanoğlu, “Bakanlık olarak biz de bu çalışmaya dahil olduk. İçişleri, Milli eğitim, Adalet bakanlıkları gibi bazı bakanlıkların katıldığı bir çalışma var. Burada getirilecek olan yaş sanırının henüz nihai karara varılmadı” diye konuştu.

"Filtreler kırılıyor"

Ramazanoğlu, ne kadar yasal düzenleme de yapılsa ailenin tutumunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Aslında aileleri eğitmemiz lazım. Anneler ve babaların çocuklarının çantalarına baktıkları kadar cep telefonlarına ve bilgisiyarlarına da girip bakmaları lazım. Filtre koyuyorsunuz engelleyici sistemler koyuyorsunuz onları kırıyor, aşıyorlar.”

"Okullaşma süreci 4 buçuk yıl"

Ramazanoğlu, “Şu anda Türkiye’de kız çocuklarının okullaşma süreci yaklaşık 4,5 yıl civarında. Bu demektir ki kız çocukları birinci dört yıllık eğitime gidiyorlar, ikinci ve üçüncü dört yıllık eğitimde kız çocuklarının sayısı hızla aşağıya doğru çekiliyor” diye konuştu. Kırsaldaki kız çocuğunu bırakacağı yeterli yurt olmadığı için ailelerin göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Ramazanoğlu, yeni projeleriyle kız yurtları inşa edeceklerini ve birkaç hafta içinde bu yurtların temelini atacaklarını açıkladı.

"12 yaşına kadar telefon vermedim"

Çocukların bilgisayar başında saatlerce kalmalarının sağlıkları açısından da önemli sorunlar yaşanmasına yol açtığını dile getiren Ramazanoğlu, “ben bir doktor olarak söylüyorum, çocuklar oynamadıktan sonra hoplayıp zıplamadıktan sonra ağaçlara tırmanmayınca kas gelişimleri bile sağlanamıyor. Çocukları haftada bir kere jimnastiğe götürmekle olmuyor. Çocukların kas ve kemik yapılarının güçlenmesi gerekiyor. Sokakta, bahçede oynacak tırmanacak, parmaklarındaki kaslardan tutunda kollarındaki kaslarına kadar gelişmesi, kemiklerinin güçlenmesi lazım. Doğal olanı bu, yoksa 10 saat bilgisayarın başında oturuyor... Bir doktor olarak, bir anne olarak bunu doğru bulmuyorum bırakın bir bakan olarak. Ben 12 yaşına kadar çocuklarımın eline cep telefonu vermedim” diye konuştu.

"Vicdan bakanlığı"

Ramazanoğlu, internete erişim konusuna benzer bir konunun uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda da yürütüldüğün belirtti.

Toplumun her kademesine sahip çıktıklarını vurgulayan Ramazanoğlu, “Bu bakanlık, vicdan bakanlığı. Hepimiz, elimizi vicdanımıza koyduğumuz zaman, ‘bu ülkede gözümüzün görmediği, kulağımızın duymadığı bir noktada bir aç yoktur, bir gözü yaşlı yoktur, bir yetim yoktur’ dediğimiz zaman biz, işlerimizin çoğunu halletmiş olacağız. Özellikle kız çocuklarımızın ikinci 4 yıl ve üçüncü 4 yıl okullaşma süreçlerini uzatabilmemiz için kız yurtları inşa edeceğiz” dedi.