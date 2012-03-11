16 yaşındaki Timothy 21 dili konuşuyor

T24- ABD’nin New York şehrinde yaşayan 16 yaşındaki Timothy Doner, 21 dili konuşabiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, ana dili İngilizce olan ve okulda Fransızca, Latince ve Çince de öğrenen Yahudi genç, 2009’da İbraniceye başlamış. Ardından benzer bir dil olan Arapçaya “dalan” Doner’ın öğrenme aşkı, sırasıyla şu dillerle devam etmiş: Rusça, İtalyanca, Farsça, Svahili (Orta Afrika), Endonezyaca, Hintçe, Ojibve (Kuzey Amerika yerlileri), Peştunca, Türkçe, Hausa (Çad), Kürtçe, Yiddiş, Felemenkçe, Hırvatça, Almanca.

1 haftada Arapçayı söktü

New York Times’ın haberine göre Arapça alfabeyi dört günde, akıcı bir şekilde okumayı bir haftada öğrenen Doner, bir “hiperpoliglot”. Yani çok fazla sayıda dili hızla öğrenip konuşabiliyor. Sadece bilgisayar yardımıyla ve yaz kurslarına giderek bunca dili öğrenebilen bu yetenekli insanların işlerinin internet sayesinde artık daha da kolaylaştığı belirtiliyor.

Matematikle aram kötü

Sondan eklemeli dilleri merak ederek Türkçeyi öğrendiğini söyleyen Doner, “İnsanların normal olmadığımı düşünmesini istemiyorum. İnek bir öğrenci değilim. Matematiğe motive olamıyorum. Bu, stresle başa çıkmanın bir çeşit yolu” dedi.