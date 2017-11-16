16 yaşındaki telefon dolandırıcıları yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kendilerini polis olarak tanıtıp A.Ç.\'nin (71) altınlarını ve 2 bin 800 lira parasını alan İ.A. (16) ve aynı yaştaki A.Ç. yakalandı.

A.Ç.\'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler \"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Ayrıca kuyumcu soyulmuş ve kimlik bilgileriniz orada bırakılmış. Şahısları takip ediyoruz. Onları yakalamamız için evinizdeki altın ve paraları göndereceğimiz sivil polislere teslim edin\" dedi. A.Ç., kendisini telefonla arayanların isteği üzerine 5 adet altın bilezik, 2 adet çeyrek altın ve 2 bin 800 lira parayı bir poşete koyarak eve gelen kişilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan A.Ç. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu olayın şüphelisi İ.A. ile A.Ç.\'yi yakaladı. Gözaltına alınarak Çocuk Şubesi\'ne götürülen şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve paralar sahibine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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