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16 yaşındaki sürücüye hapis cezası onandı; karar emsal niteliği taşıyor

"Verilen karar, küçük yaştaki çocukların trafiğe çıkması yönünde caydırıcı olacaktır"

19 Mayıs 2016 14:38

Mersin’de 22 yaşındaki Mehmet Deniz Sınar’a otomobille çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki D.A’ya 'Olası kastla adam öldürme' suçundan verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Maşe’nin haberine göre; 1 Ağustos 2014’te D.A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Deniz Sınar’a çarptı. Olayda yaralanan Mersin Üniversitesi öğrencisi Sınar, 18 gün sonra hayatını kaybetti. Sınar’ın cenazesi, annesi Muazzez Sınar’ın “Oğluma asker eğlencesinde yakamadığım kınayı cenazesinde yakıyorum” demesi üzerine davul zurna ile toprağa verildi.

"Karar caydırıcı olacaktır"

 

Mersin 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan D.A. hakkında çıkan karar için, Sınar ailesinin avukatı Cemil Yeral, bir trafik kazasından çıkan bu kararın emsal olacağını ifade etti.

Av. Yeral, "Trafik kazalarında bu kadar yüksek ceza verilmiyordu. Genelde bilinçli taksir veya taksir suçu olarak görülüp bu yönde hüküm kuruluyordu. Verilen bu karar, küçük yaştaki çocukların trafiğe çıkması yönünde caydırıcı olacaktır. Genelde verilen birkaç yıllık cezalar karşısında, verilen 10 yıl ceza emsaldir ve umarım küçük yaştaki çocukların sorumsuz şekilde trafiğe çıkmaları anlamında caydırıcı niteliği olacaktır" dedi.

 

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