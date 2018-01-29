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16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, 16 yaşındaki F

29 Ocak 2018 15:32

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, 16 yaşındaki F.D.\'nin kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ve aynı yaştaki 2 arkadaşı yaralandı. 
Kaza, Sivas-Yozgat karayolu Sorgun ilçesi Mükremin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saraykent yönünden Sorgun yönüne giden F.D. yönetimindeki 06 BS 5826 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü F.D. ile aynı yaştaki N.K., M.E.Ç. ve İ.Ü yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan F.D., M.E.Ç ve İ.Ü Yozgat Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. F.D.\'nin babasına ait otomobili habersiz alıp, arkadaşları ile gezintiye çıktığı öğrenildi.  

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