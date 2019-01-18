16 yaşındaki Mazlum Turan'ı öldüren polise iyi hal indirimi

Mardin Kızıltepe’de, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 16 yaşındaki Mazlum Turan’ı öldüren polis memuru Süleyman Esenboğa, 1 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Esenboğa'ya verilen cezayı erteledi. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, davada tutuksuz yargılanan Esenboğa'ya müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 28 Ağustos 2015 tarihinde, 'dur' ihtarına uymadığı iddiasıyla vurulan 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın ölümüne ilişkin polis memuru Süleyman Esenboğa hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davanın karar Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık polis Süleyman Esenboğa, duruşmaya görev yaptığı Mersin’den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Savcı müebbet istedi

Önceki duruşmada verdiği mütalaasını yineleyen iddia makamı, mevcut tüm deliller ve beyanlar dikkate alındığında Mazlum Turan’ın ölümüne yol açan kurşunun 6 metre mesafeden yatay bir şekilde ateşlenmiş olmasından hareketle, sanığın böylesi bir sonucun yaşanabileceğini öngörmesine rağmen ateş açtığının sabit olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın beyanında ileri sürdüğü gibi “olayın yaşanmasına yerden seken kurşununun sebep olmadığının açık olduğunu” ifade etti. Bu nedenle sanık polis memurunun “Olası kastla adam öldürme” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten savcı, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis Esenboğa’na “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Ancak verdiği bu cezada “sınırın kast olmaksızın aşılması” nedeniyle 4’te 1 oranında oranında indirime gidip 2 yıl 3 aya düşüren mahkeme, yine sanığın duruşmalardaki “iyi hali” gerekçesiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü.

Ceza 5 yıl ertelendi

Mahkeme, sanık Esenboğa’nın istemi doğrultusunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, cezayı 5 yıl erteledi.

Tanrıkulu Meclis gündemine taşımıştı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiye polis tarafından öldürülen Mazlum Turan hakkında dönemin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yazılı olarak cevaplanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.