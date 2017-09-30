16 yaşındaki kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun Yeniçağa İlçesi’nde 41 yaşındaki Dündar D., 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İlçedeki bir kargo şirketinde çalışan Dündar D., iddiaya göre kızı D.D.’ye evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulundu. Genç kız durumu annesine anlattı. Anne ve kızı karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dündar D., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından dün gece saatlerinde Gerede Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede suçlamayı reddeden, kızına sevgisini göstermek için dokunduğunu öne süren Dündar D. tutuklandı.

