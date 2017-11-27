 16 YAŞINDAKİ KIZI EŞARPLA BOĞAN CEZAEVİ FİRARİSİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki sevgilisi Dilek İ.\'yi boğarak öldürtükten sonra bavula koyan Ahmet Tazeoğlu\'nun poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ahmet Tazeoğlu ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi.

DAHA ÖNCE 29 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan şüpheli Ahmet Tazeoğlu\'nun daha önceden hakaret, mala zarar vermek, 12 ayrı kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak, 3 kez çocuğu zorla alıkoyma, 1 kez çocuğun cinsel istimarı suçlarından daha önceden polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında toplam 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

Görüntü dökümü:

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-Ahmet Tazeoğlu\'nun adliyeye sevki