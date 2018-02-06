T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına ilk duruşmada tutuklama

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, ablasının eve temizliğe yardım etmesi için çağırdığı uzaktan akrabası 16 yaşındaki S

06 Şubat 2018 16:08

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, ablasının eve temizliğe yardım etmesi için çağırdığı uzaktan akrabası 16 yaşındaki S.D.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki C.D. ilk duruşmada kuvvetli suç şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2016 yılının Haziran ayında meydana geldi. İddiaya göre C.D.’nin ablası akrabaları olan S.D. isimli genç kızı ev temizliğine yardımcı olması için evlerine çağırdı. Temizlik bittikten sonra S.D. gece evde kaldı. Ertesi gün S.D. evde yalnız olduğu ve odada giyindiği sırada akrabası olan C.D. odaya girip genç kıza cinsel saldırıda bulundu. C.D. daha sonra S.D.’yi olayı kimseye anlatmaması konusunda tehdit etti. Genç kız olayın yaşanmasından 6 ay sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.D. olayı polise ve ailesine anlattı. Tutuksuz C.D. hakkında, ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ ve ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya mağdur S.D., tutuksuz sanık C.D. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan C.D. “İlişkiye girdim ama zorlama olmadı. Kendi rızasıyla ilişki gerçekleşti. Olay günü evde ablam ile temizlik yaptılar. Sabah ablam gidince evde yalnız kaldık. Aramızda yakınlaşma oldu ve cinsel birliktelik yaşadık” dedi.
Mağdur S.D. ise “C.D.’nin ablası sabah erken saatte işe gidince evde yalnız kaldık. Ben de C. ağabeye beni eve bırakmasını söyledim. O da ‘Tamam’ dedi. Ben odada üzerimi değiştirirken bana aniden saldırdı. Karşı koyamadım. Ramazan ayı olduğu için oruçluydum. Ama o onun oruçlu olup olmadığını bilmiyorum. Kimseye söylememem konusunda beni tehdit etti. Ben de korkumdan kimseye söyleyemedim. Olaydan 6 ay sonra daha fazla dayanamadım ve intihar etmeye çalıştım. Olay böyle duyuldu” dedi.
Alınan ifadelerin ardından mahkeme heyeti sanık C.D.’nin kuvvetli suç şüphesi nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUdaOlayHaziranTemizlikErtesiGençHastaneyeTutuksuzCinselHürriyetinden Yoksun KılmaBolu Ağır Ceza MahkemesindeDuruşmadaKendiSabahAramızdaMağdurBenKarşıRamazanAmaKimseyeOlaydan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24