16 yaşındaki kız çocuğunun hastanedeki doğumuna soruşturma

NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de, A.T. (18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürülen F.Ö. (16) isimli kız çocuğu, hastanede doğum yaptı. Sağlık görevlilerinin polise ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çamardı ilçesinde oturan F.Ö. isimli gebe kız çocuğunun, A.T. ile dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü. Doğum sancıları başlayan F.Ö., dün Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kız çocuğu dünyaya getiren F.Ö.\'nün, 16 yaşında olduğu belirlendi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatılırken, A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.