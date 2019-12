16 yaşındaki Justin Bieber'a 4 ödül!

T24 - 16 yaşındaki Justin Bieber, Amerikan Müzik Ödülleri'nde 4 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.



Amerikan Müzik Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 16 yaşındaki Justin Bieber ilk kez katıldığı törende Eminem,Usher, Katy Perry ve Lady Gaga gibi birçok dişli rakibi geride bırakarak 4 ayrı ödül aldı.



Eminem ve Lady Antebellum ödüllere beş kategoride aday olurken; Eminem iki kategoride Lady Antebellum da bir kategoride ödül sahibi oldu. Usher da geceden iki kategori de ödül alarak ayrıldı.



2010'un yıldızlarına ödüllerinin verildiği törene Rihanna da sahne şovuyla destek verdi ve 'What's My Name' adlı yeni single'ını seslendirdi.



Hamile olan Pink yeni şarkısı 'Raise Your Glass' ile gecenin etkileyici sahne performanslarından birine imza attı.



Katy Perry ise son şarkısı 'Firework'ü büyüleyici bir havai fişek gösterisiyle söyledi.





İşte ödül kazananlar:

POP/ROCK

-En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber

-En İyi Kadın Şarkıcı: Lady Gaga

-En İyi Grup: The Black Eyed Peas

-En İyi Albüm: Justin Bieber/My World 2.0

COUNTRY

-En İyi Erkek Şarkıcı: Brad Paisley

-En İyi Kadın Şarkıcı: Taylor Swift

-En İyi Grup: Lady Antebellum

-En İyi Albüm: Carrie Underwood/ Play On

RAP/HIP-HOP

-En İyi Şarkıcı: Eminem

-En İyi Albüm: Eminem/ Recovery

SOUL/R&B

-En İyi Erkek Şarkıcı: Usher

-En İyi Kadın Şarkıcı: Rihanna

-En İyi Albüm: Usher/Raymond v. Raymond

FİLM/DİZİ MÜZİĞİ

-En İyi Albüm: Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers

ALTERNATİF ROCK

-Muse

LATİN MÜZİĞİ

-Shakira

ÇAĞDAŞ HIRİSTİYAN MÜZİĞİ

-MercyMe

YILIN YILDIZI

-Justin Bieber