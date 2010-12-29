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Spor

16 YAŞINDAKİ GÜREŞÇİ SPOR SALONUNDA ÖLDÜ İZMİR (A.A)

29 Aralık 2010 22:36

-16 YAŞINDAKİ GÜREŞÇİ SPOR SALONUNDA ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 29.12.2010 - Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi güreş takımında yer alan 16 yaşındaki Okan Alabıçak'ın, okullararası il birinciliği müsabakalarında yaptığı maçın ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği bildirildi. Güreş Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hanefi Cengiz, Okan Alabıçak'ın Buca Afetevleri Spor Salonu'nda devam eden okullar arası il birinciliği karşılaşmalarında rakibiyle maçını yaptıktan sonra fenalaştığını, sağlık ekibinin müdahale ettiği gencin kurtarılamadığını söyledi. Cengiz, ''Kalp krizi olduğu söyleniyor, 85 kilo olan bir sporcu ancak ölüm sebebi henüz kesinleşmedi. Maç sırasında olan bir şey değil. Müsabakasını yaptıktan sonra telefonla konuşurken birden fenalaşıp yere düşüyor. Türkiye çapında dereceleri olan bir sporcu, yeni bir sporcu değil. Son derece üzgünüz'' dedi. Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Alabıçak'ın cenazesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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