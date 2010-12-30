-16 YAŞINDAKİ GÜREŞÇİ SON MAÇINI YENMİŞ İZMİR (A.A) - 29.12.2010 - İzmir'deki güreş turnuvasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Okan Alabıçak'ın, finale yükseldiği maçın ardından annesiyle telefonla konuşurken fenalaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi güreş takımında yer alan 16 yaşındaki Okan Alabıçak, Buca Afetevleri Spor Salonunda devam eden okullararası il birinciliği karşılaşmalarında ''96 kilo'' kategorisi yarı final maçında rakibini yendikten sonra tribünlere çıkarak arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Müsabakadan yaklaşık 15 dakika sonra annesi Zübeyde Alabıçak'ı arayan Alabıçak, telefon görüşmesi yaptığı sırada fenalaştı. Alabıçak, salonda bulunan sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç sporcunun cenazesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, okul ve takım arkadaşları da hastaneye gitti. Ödemiş'ten resmi bir otomobille hastaneye gelen anne Zübeyde Alabıçak ve yakınları, genç sporcunun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Okan Alabıçak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.