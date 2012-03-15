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16 yaşındaki geline aile boyu işkence!

Sakarya'da 16 yaşında teyzesinin oğluyla evlendirilen S.B. eşinden ve kayınvalidesinden şiddet gördüğünü, kayınpederi tarafından tecavüze uğradığını söyledi

15 Mart 2012 10:05

 

T24 - Sakarya’da daha 16 yaşında teyzesinin oğlu ile evlendirilen S.B.’nin yaşadıkları kan dondurdu. Eşi tarafından pense ile işkenceye uğrayan S.B.’yi kayınvalidesi de kızgın demir parçasıyla dağladı. S.B. kayınpederi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.
 
Milliyet gazetesinin haberine göre, Ankara’dan 6 ay önce teyzesinin oğlu ile resmi nikâh kıyılmadan evlendirilerek Sakarya’nın Söğütlü ilçesine gelin gelen 16 yaşındaki S.B.’ye eşi ve eşinin yakınlarının işkence yaptığı ileri sürüldü. S.B. Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’nde tedavi altına alınırken, iddiaların ardından eşi ve ailesi kaçtı. Roman ailenin kızı olan ve okulu 8. sınıfta bırakan S.B., 9 ay önce Roman gelenekleriyle 20 yaşındaki B.K. ile evlendirildi.
 
Ancak bir süre sonra sürekli dövülüp ve işkence gördüğü belirtilen S.B., Sakarya’ya gelen ailesine durumu anlattı. Ailesi de Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.
 

‘Sırayla dövüyorlardı’

 
S.B., tedavi altına alındı. Bacaklarında ve cinsel organında yanık izleri de görülen S.B.’nin tedavisi sürerken, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları gözetiminde polisler küçük gelinin ifadesini aldı.
Polislere ifade veren S.B., eşi B.K. ile kayınvalidesi H.K.nin kendisini sürekli dövdüğünü iddia eden küçük gelin, “Eşim alkol alıp kayınvalidemin yemek yapmadı, temizlik yapmadı sözleri üzerine beni dövüyordu. Bazen tekme tokat, bazen de sopayla elime koluma vuruyorlardı. Bazen de eşim ve kayınvalidem sırayla dövüyorlardı” diye konuştu.
 

‘Kızgın demirle dağladı’

 
S.B. psikolog gözetiminde verdiği ifadede eşinin pense ile dudaklarını ezerek işkence yaptığını da söyleyerek iddialarını şöyle sürdürdü: “Kayınvalidem bir gün banyoya beni sokarak kazanın altındaki közden çıkarttığı ucu sıcak olan demir parçasını ön taraftan bacaklarımın hassas bölgesine ve cinsel organıma ve etrafına gelecek şekilde bastırdı. Ayrıca kızgın demir sopayla beni dövdü.”
 

‘Ölümle tehdit ettiler’

 
İfadesinde kayınpederi S.K.’nın da yılbaşı gecesi kendisine tecavüz ettiğini öne süren küçük gelin şöyle devam etti: “Eşim ve kardeşleri, annemin aradığı gün beni Sakarya Nehrine getirdiler. Beni burada amcası ile birlikte kollarımdan tutarak Sakarya Nehri’ne salladılar. ’Atayım mı’ diyerek korkuttular.”
Bu ifadeler üzerine S.B.’ye işkence yaptığı ileri sürülen aile fertleri polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevkedilen zanlılardan kayınvalide H.K. ile kayınpeder S.K. tutuklandı. İmam nikahlı eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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