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16 yaşındaki Enes, evde ölü bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, Enes Korkmaz (16) ailesi tarafından evde ölü bulundu

02 Haziran 2018 18:18

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde, Enes Korkmaz (16) ailesi tarafından evde ölü bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde, Gümüşova ilçesi Hacılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bir akrabalarına iftara giden Enes Korkmaz, yemeğin ardından izin alarak eve döndü. Geç saatlerde eve gelen ilesi, çocukları Enes\'i hareketsiz bir şekilde buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Enes Korkmaz\'ın öldüğü belirlendi.
Enes Korkmaz\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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