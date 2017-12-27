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16 YAŞINDAKİ EMİRCAN'IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Küçükçekmece'de çatışmaya giren ve 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün ölümüne neden olan 8 şüpheli gözaltına alındı

27 Aralık 2017 17:02

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Küçükçekmece\'de çatışmaya giren ve 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün ölümüne neden olan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 
Küçükçekmece\'de Emircan Açıkgöz, iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Açıkgöz\'ün ölümüne neden olan ve kayıplara karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis olayla çok sayıda adrese baskın düzenledi. Y.E., G.T., A.A., Z.A., A.T., Y.D., Y.D., M.A., gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda  4 tabanca ve çalıntı araç ele geçirildi. 
Cinayet Büro Amirliği\'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayın arşiv görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevki


 

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