T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı cami imamını bıçakla yaraladı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da çıkan tartışmada Yalı Camii'nde görevli imam Ömer Karadağ'ı (45), bacağından bıçakla yaralayan H

10 Haziran 2018 23:10

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da çıkan tartışmada Yalı Camii\'nde görevli imam Ömer Karadağ\'ı (45), bacağından bıçakla yaralayan H.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Bitez Mahallesi\'ndeki Yalı Camii\'ne gelen H.Ç., iddiaya göre avluda sigara içip, buradaki banka uzandı. Bunun üzerine cami imamı Ömer Karadağ, H.Ç.\'yi, \"Oruçlu olanlar var. Ayrıca, bugün Kadir Gecesi, avluyu daha yeni temizledik. Lütfen kirletmeyelim\" diyerek, sigara içmemesi için uyardı. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine H.Ç., cebinden çıkardığı bıçakla imam Karadağ\'ı sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesini ardından imam Karadağ, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, H.Ç.\'yi gözaltına aldı. İmam Karadağ, tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.Ç. ise polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla, serbest bırakıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMYalı CamiiKaradağBugünBitez Mahallesi Yalı CamiiBununAyrıcaKadir GecesiLütfenTartışmanınAcil ServisKaradağ Bodrum Devlet HastanesiPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24