16 yaşındaki çocuk, sokak ortasında 4 kişiyi vurdu

Samsun'da sokak ortasında 16 yaşındaki bir çocuk elindeki silahla 4 kişiyi vurdur. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırırlırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde 11 gün önce saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Y., Seyit A.Ö., Faruk A. ile Rahman D., çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Faruk A. ameliyata alındı.

Yaralılardan Rahman D., yolda yürürken silah sesleri duyduğunu ve omzunun 4 yerinden vurulduğunu söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 16 yaşındaki K.O., yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.O., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. K.O.'nun kızmeselesi yüzünden bir husumetten dolayı sokaktakilerin üzerilerine doğru ateş açtığı ve suçunu da kabul ettiği öğrenildi.