T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 yaşındaki çocuk kendini asarak intihar etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Mustafa G

12 Nisan 2018 23:51

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Mustafa G. (16), evlerinde kendini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi\'ndeki Saadet Apartmanı\'nda meydana geldi. Mehmet ve Halime çiftinin çocuğu lise öğrencisi Mustafa G. iddiaya göre evde kimse yokken kendisini kalorifer borusuna çamaşır ipiyle astı. Eve gelen yakınları Mustafa G.\'yi asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüş\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Mustafa G.\'nön yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından geincin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAS MustafaOlayHuzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi Saadet ApartmanıMehmetHalimeMustafaEveGümüşHaberiPolisCumhuriyetTıp Fakültesi Hastanesi MorguOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24