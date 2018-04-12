16 yaşındaki çocuk kendini asarak intihar etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Mustafa G. (16), evlerinde kendini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi\'ndeki Saadet Apartmanı\'nda meydana geldi. Mehmet ve Halime çiftinin çocuğu lise öğrencisi Mustafa G. iddiaya göre evde kimse yokken kendisini kalorifer borusuna çamaşır ipiyle astı. Eve gelen yakınları Mustafa G.\'yi asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüş\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Mustafa G.\'nön yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından geincin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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