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16 yaşındaki çocuk, "ikinci eşi" olmayı reddettiği amcasının oğlu Aslan Karakaş tarafından vuruldu

10 Mayıs 2021 08:00

Evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, "ikinci eşi" olmayı reddeden amcasının kızı olan 16 yaşındaki E.K.’yi vurarak ağır yaraladı. E.K., yaşam destek ünitesine bağlı hayata tutunmaya çalışırken, Aslan Karakaş aylardır yakalanamadı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Doruk köyünde yaşayan 16 yaşındaki E.K.'nin annesi, kendisini taciz ve ölüm tehditleriyle "ikinci eşi" olmaya zorlayan yedi çocuk babası Aslan Karakaş’tan (37) şikâyetçi oldu. "Baskıların ardından" şikayet geri çekilirken, ölüm tehditleri devam etti.

E.K.'nin başka biriyle evleneceğini duyan Aslan Karakaş, 4 Şubat 2021 günü, E.K. ve annesi evlerinin önünde otomobile binecekleri sırada defalarca ateş etti. E.K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Araçta ise 30 kurşun izi vardı. Hastaneye kaldırılan E.K., bir hafta sonra kendine geldiğinde Aslan Karakaş’ın silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Olaydan sonra kaçan Aslan Karakaş ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

E.K.’nin ablası H.G., yaşananlara tepki gösteerek “Adamın evi arandığında bir sürü ruhsatsız silah çıktı. Balıkesir Susurluk’taki ablasında kaldığını duyduk. Mardin’de de dayıları var. Kardeşim orada can çekişirken Aslan Karakaş’ın eşi Remziye Karakaş, anneme para teklif edip şikâyeti geri çekmesini istedi. Bütün akrabalar annemi ve bizleri suçluyor ‘Neden vermediniz kızı, bak ne oldu’ diye. Kimse bu adama dur demedi. O kadar pişmanız ki hiçbirimiz bir şey yapamadık. Hepimiz suçluyuz. Başka yerde olsaydı herkes ayaklanırdı ve o adam yakalanırdı” dedi.

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