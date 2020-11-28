16 yaşındaki çocuk Atatürk'e hakaretten gözaltında

Aydın’ın Efeler ilçesinde sosyal medya hesabında Atatürk'e hakaretler ettiği videoyu paylaşan 16 yaşındaki H.H.Ç., gözaltına alındı.

Efeler ilçesinde yaşayan H.H.Ç., sosyal medya hesabından Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunduğu videoyu paylaştı. Sosyal medya takipçilerinin büyük tepkisine neden olan paylaşımın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, H.H.Ç.'yi evinde gözaltına alındı. Pişman olduğunu söylediği öğrenilen H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.