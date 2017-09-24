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16 yaşındaki çocuk, ağabeyini bıçaklayıp öldürdü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyi 27 yaşındaki Ali Alpak’ı bıçaklayıp öldürdü

24 Eylül 2017 16:16

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyi 27 yaşındaki Ali Alpak’ı bıçaklayıp öldürdü.
Olay, merkez Eyyübiye İlçesi\'ne bağlı Selman Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailevi bir nedenle çıkan tartışmada öfkelenen ismi öğrenilemeyen çocuk, ağabeyi Ali Alpak’ı bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Alpak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Alpak, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Alpak’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, jandarma ağabeyinin ölümüne neden olan çocukla birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

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