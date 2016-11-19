16 yaşındaki çocuğa ‘Eşimden boşanıp seninle evlenirim’ diyen din öğretmeni tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen, 16 yaşındaki kız çocuğuna “2 yıl beklersen eşimden boşanıp seninle evlenirim” sözleriyle cinsel istismarda bulundu. Öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 yaşındaki S.Ö, kardeşini Tosmur mahallesindeki okula götürdü. S.Ö., burada bulunan kantinde bir süre kalarak çay içti. Bu sırada yanına yaklaşan A.K, birlikte çay içme teklifinde bulundu. A.K'nin çay içmek için odasına götürdüğü çocuğun saçını okşayarak sarılıp öptüğü iddia edildi. Sosyal medya üzerinden görüşmenin sürdüğünü fark eden S.Ö.’nün ailesi sosyal medya mesajlaşmaları ile polise giderek şikayetçi oldu. Okulda gözaltına alınan A.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İstismarla ilgili Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

'2 yıl beklersen eşimi boşayıp seninle evlenirim'

16 yaşındaki çocuğun ailesi durumu öğrenince, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden öğretmen ile S.Ö. arasındaki görüşmeler de, olayı kanıtlamak amacıyla bir süre daha sürdürüldü. Aile, bu görüşmeler sırasında öğretmenin itirafları üzerine şikayetçi oldu. Ailenin gazetecilere ulaştırdığı Facebook mesajlarında öğretmen A.K'nin çocuğa "Sevgilim olur musun?" yazdığı, çok sayıda Facebook mesaj fotoğrafında çocuğu gezmeye götürmek istediği, "2 yıl beklersen 18 yaşına girersin. Ben de eşimden boşanıp seninle evlenirim" yazdığı görüldü. Öğretmen mesajlarda kıza okulda sarılıp, öptüğünü de itiraf ederek "Kıpır kıpır oldu içim" dediği görüldü.

DHA'da yer alan haberde de A.K.'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve aynı zamanda okulun Müdür Yardımcısı olduğu bildirildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçlamaları reddeden ve kendisine komplo kurulduğunu ileri süren A.K. tutuklandı.A.K.'nin "kendisine komplu kurulduğunu" ileri sürdü.