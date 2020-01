16 yaşındaki çocuğa 7 yıl hapis istemiyle 'Gezi' davası

Gezi Parkı protestolarının yoğunlaştığı Beşiktaş’taki evine giderken gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuğa, “Gezi eylemine katıldı” diye 7 yıla kadar hapis ve 50 bin TL’ye kadar para cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede delil belirtilmiyor.

16 yaşındaki M.Y. 2 Haziran’da İstanbul Beşiktaş’taki evine giderken yolunu polis kesti; gözaltına alındı ve götürüldüğü araçta ağır şekilde darp edildi. M.Y. hakkında dün açılan davada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, M.Y. Beşiktaş Dolmabahçe önünde toplanan grubun içindeydi. İddianamede, “polisin grubu dağılmaları için uyardığı, grubun taşlı saldırısı üzerine orantılı güç kullanılarak müdahale edildiği, M.Y.’nin de kaçarken gözaltına alındığı” ileri sürüldü.

Polisler gözaltı aracında dövdü

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Avukat Tuğçe Avşar, yaptığı açıklamada, M.Y.’yi ilk kez Beşiktaş Çocuk Büro’da gördüğünü, çocuğun burnunun, polis aracında dövüldüğü için yamulmuş olduğunu, yüzünde ve vücudunda darba bağlı çizikler, bacağında karnında morluklar ve yaralanmalar olduğunu söyledi. Avşar, “İstinye Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporunda bu yaralanmalardan bahsedilmiyordu. Savcılıkta tekrar muayene edilmesini talep ettim, savcı kabul etti” dedi. M.Y.’nin darp edildiği savcılık sonrasında götürüldüğü hastaneden alınan raporla belgelendi. Avukat Avşar, ailenin polisler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

İddianamede delil yok

İddianamede, M.Y.’nin Türk Ceza Kanunu’nun 265/1-3. ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddeleri uyarınca, “Güvenlik amirinin dağılma isteğini yerine getirmemek, ihtara rağmen dağılmamak, görevi yaptırmamak için direnmekle” suçlanıyor. M.Y. hakkında, 1 yıl 9 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası ve 10 bin ile 50 bin TL arasında ağır para cezası isteniyor. Avukat Avşar, “Hakkında delil yok, zaten iddianamede de delil olarak “tüm soruşturma evrak kapsamı” yazıyor. Bu kanuna aykırı, tüm delillerin ayrı ayrı yazılması gerekiyor ancak burada delil olmadığı için yazılmamış” diye konuştu.