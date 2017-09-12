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16 yaşındaki bıçaklı gasp sanığına 5 yıl, 5 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de okula giden lise öğrencisi 15 yaşındaki F

12 Eylül 2017 18:20

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de okula giden lise öğrencisi 15 yaşındaki F.T.\'yi durdurarak bıçakla cep telefonunu gasp ettiği suçlamasıyla yargılanan uyuşturucu bağımlısı 16 yaşındaki M.A., 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 26 Mayıs\'ta Mimarsinan Köprülü Kavşak\'taki yeşil alanda meydana geldi. M.A, okula giden F.T\'yi durdurup, bıçakla tehdit ederek cep telefonunu istedi. Cep telefonunu veren F.T., M.A.\'nın gitmesinin ardından da durumu polise bildirdi. Polis yaptığı araştırma sonrası uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen M.A.\'yı gözaltına aldı.
Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.A., Ankara Sincan Çocuk Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.A., \"Uyuşturucu bağımlısıyım. Beraber uyuşturucu içtiklerim elime bıçak vererek hap alacağız dediler. Kimseyi gasp etme niyetim yoktu. Tahliye talep ediyorum\" dedi.
Telefonu gasp edilen F.T ise ifadesinde, \"Annemle cep telefonu ile konuşuyordum. M.A. bana \'Kaçma seni öldürürüm\' dedi. Kaçmaya başladığımda bana \'Telefonu bana ver, seni öldürürüm\' diye ikinci kez bağırdı. Daha sonra korktuğum için durdum. Sim kartımı çıkararak teslim ettim.  Daha sonra sesini çıkartırsan seni öldürürüm. Arkana bile bakmada uzaklaş buradan dedi. Olay yerinde kaçıp durumu önce aileme sonra polise bildirdim\" diye konuştu. Mahkeme, M.A.\'ya, \'silahlı yağma\' suçundan 5 yıl, 5 ay hapis cezası verdi.

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