16 yaşındaki Arda Yurtseven'den kötü haber

İstanbul’da hakkında ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi Aydos ormanlarında bulunan Yurtseven’in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

Arda Yurtseven'in ailesi geçen pazar günü 16 yaşındaki çocuklarının telefonuna ulaşamadı. Bunun üzerine bir süre bekleyen aile, öğleden sonra emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru üzerine polis çalışma başlattı. Araştırmalarda, Yurtseven'in bisikleti dün akşam Aydos ormanları yakınında bulundu. Araştırmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Bu sabah da devam eden aramalarda, Arda Yurtseven'in cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Yurtseven'in ölümüyle ilgili olay yerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Ölüm sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, cinayet şüphesinin olmadığı belirtildi.