16 yaşındaki Açıkgöz cinayetindeki tüm sanıklar tutuklandı

Küçükçekmece’de 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün ölümüne neden olan çete çatışmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan “Fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur” maddesine dayanarak tüm şüphelilerin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıkların tutuklanmasına karar verdi .

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, Halkalı Ticaret Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisiydi. En büyük tutkusu ise futboldu. Lisanslı bir sporcu, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıydı. 15 Aralık akşamı annesine, “çiğ köfte yemeye gideceğiz” diyerek evden çıkan Açıkgöz, bir daha evine dönemedi. Açıkgöz, mahallelerinde sürekli çatışma çıkaran iki grubun çatışmasının arasında vücuduna isabet eden yedi kurşunla hayatını kaybetti.

‘Kasten öldürüldü’

Olayın üzerinden geçen sekiz ayın sonunda hazırlanan iddianamede 23 şüpheli isim yer aldı. 11’inin tutuklu olduğunun belirtildiği iddianamede yedi şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. İddianamede yer alan savcılık ifadelerinde şüphelilerin birbirlerini suçladıkları görüldü. Soruşturma kapsamında yapılan ev ve iş baskınlarında çok sayıda suç unsuruna rastlandığının belirtildiği iddianamede, olay günü ise çatışmanın yaşandığı noktada yüzlerce boş kovan ve fişek bulunduğu kaydedildi. İddianamede Emircan Açıkgöz’ün 34 UT 4550 plakalı araçta sürücü kultuğunda, Berat Kızılkaya’nın ön koltukta, Murat Güdel’in ise arka koltukta oturduğu aktarılarak, olayda ölene ve araca isabet eden mermi sayısı dikkate alındığında araç içerisindekileri kasten öldürme kastı ile ateş edildiği belirtildi.

Emircan Açıkgöz’e yönelik “Kasten öldürüldürme”, Kızılkaya ve Güdel’e yönelik ise “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçunun işlendiğinin kaydedildiği iddianamede eylemi gerçekleştiren kişinin ise tespit edilemediği belirtildi. Atış kaynağının Çelikler Kıraathanesi’nin bulunduğu yöne ve bu yönüyle Demiroklar grubu olarak adlandırılan tarafa dönük olduğuna dikkat çekilen iddianamede şüphelilerin eylem sonucuna birlikte yol açtıkları aktarıldı. Savcı Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan “Fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur” maddesine dayanarak tüm şüphelilerin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden üç kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto hırsızlık Büro Amirliği bağlı ekipler ise 19 Nisan’da üzerine sahte plaka takılan bir cipi takibe aldı. Cipin Esenyurt’ta bulunan bir rezidansa girdiğinin tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu cipte bulunanların site içinde kaldığı daire tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından daireye yapılan baskında içerde bulunan Rıdvan E., Alican Ş., Serkan K. gözaltına alındı. Bu kişilerin Emircan Açıkgöz’ün ölümüne neden olan şüpheliler arasında yer alanlar kişilerden olduğu öğrenildi. Rıdvan E., Alican Ş., Serkan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.