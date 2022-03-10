16 yaşında istismara uğradı, çocuğu oldu; tutuksuz yargılanan sanığın ailesi adliye çıkışında mağdurun ailesini darp etti

Bursa'da 16 yaşındayken kendisinden 3 yaş büyük Ö.O. ile sevgili olan K.A., bir süre sonra istismara uğradı. İstismarın ardından hamile kalan ve çocuğu olan K.A., şikayetçi oldu.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasından sonra hem adliye içinde hem de adliyenin otoparkında, mağdur çocuğun ailesi, tutuksuz yargılanan sanığın ailesi tarafından darp edildi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre K.A., Ö.O. ile 2020 yılının mayıs ayında sosyal medyadan tanışarak sevgili oldu. İddianamede yer alan bilgilere göre, K.A. kendi rızasıyla aynı yılın haziran ayında cinsel ilişkiye girdi.

K.A. daha sonra, kendi rızası olmadan sanık Ö.O.'nun zorlamasıyla istismara uğradığını ifade etti. Ö.O.'nun kendisini zorlayarak uyuşturucu verdiğini iddia eden K.A., 2020 yılının sonunda yine sanığın zorlamasıyla cinsel ilişki yaşadıklarını anlattı.

28 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Ö.O. tutuksuz yargılanıyor.

"Çocuk benden değildir" cevabı aldı, şikayetçi oldu

2021 yılının başında hamile olduğunu öğrenen K.A., sanığın "Çocuk benden değildir" cevabı üzerine şikayetçi oldu.

K.A.'nın şikayetinin üzerine, dava açıldı. 30 Haziran 2021'de savcı Tuğba Sav'ın hazırladığı iddianameyle açılan davadan hemen sonra, mağdur K.A.'nın çocuğu doğdu. Açılan davanın bugün duruşması vardı.

28 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, doğan çocuğun DNA'sının alınmasına karar verilerek, bir sonraki duruşma için 9 Haziran'a gün verildi. 28 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Ö.O. tutuksuz yargılanıyor.

Mağdur ve ailesi saldırıya uğradı

Duruşmadan sonra, tutuksuz yargılanan sanık Ö.O. ve yakınları, hem adliye içinde hem de adliye önündeki otoparkta, mağdur K.A.'ya ve ailesine saldırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Ö.O.'nun ve yakınlarının saldırısında güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kaldı, K.A.'nın ailesi darp edildi.

"Rızası olduğu söylenen kişi 16 yaşında bir çocuk"

K.A.'nın avukatı Feyza Aslan Erdem, yaptığı açıklamada, sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek, "Sanık, mağdurun kendi rızası olduğunu söylüyor. Rızası olduğu söylenen mağdur, olay tarihinde henüz 16 yaşında bir çocuk. Mahkemenin bunu dikkate alması gerekiyor" dedi.