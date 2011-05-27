T24 LogoT24 Logo
Dünya

16 YAŞINDA EN YÜKSEK 7 DAĞA TIRMANDI ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 22:18

-16 YAŞINDA EN YÜKSEK 7 DAĞA TIRMANDI ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - 16 yaşında bir İngiliz genci her kıtanın en yüksek dağına tırmanmayı başaran en genç insan oldu. Londra'nın güneybatısındaki Surbiton'da oturan George Atkinson isimli genç, 2005'te 11 yaşındayken Kilimanjaro'ya tırmanarak başladığı "7 Zirve" mücadelesini dün Everest Dağı'nın doruğuna tırmanarak tamamladı. Britanya Dağcılık Kurulu'nun George Atkinson'ın rekorunu teyidiyle, yeni yaşına günler kalan genç, 17 yaşındaki Amerikalı Johnny Collinson'ın rekorunu kırmış oldu. Pazar günü 17 yaşına basacak George, Kilimanjaro'dan sonra 2007'de Rusya'nın Elbrus Dağı'na ve 2008'de de Endonezya'nın Carstensz Pyramid zirvesi ile Arjantin'in Aconcagua Dağı'na tırmandı. Geçen yıl Kuzey Amerika'nın McKinley Dağı ile Antarktika'nın Vinson Dağı zirvelerini tamamlayan 16 yaşındaki İngiliz gencin, dün Everest'in zirvesine tırmandığını annesi Penny Atkinson, internet güncesinden tüm dünyaya haber verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24