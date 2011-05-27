-16 YAŞINDA EN YÜKSEK 7 DAĞA TIRMANDI ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - 16 yaşında bir İngiliz genci her kıtanın en yüksek dağına tırmanmayı başaran en genç insan oldu. Londra'nın güneybatısındaki Surbiton'da oturan George Atkinson isimli genç, 2005'te 11 yaşındayken Kilimanjaro'ya tırmanarak başladığı "7 Zirve" mücadelesini dün Everest Dağı'nın doruğuna tırmanarak tamamladı. Britanya Dağcılık Kurulu'nun George Atkinson'ın rekorunu teyidiyle, yeni yaşına günler kalan genç, 17 yaşındaki Amerikalı Johnny Collinson'ın rekorunu kırmış oldu. Pazar günü 17 yaşına basacak George, Kilimanjaro'dan sonra 2007'de Rusya'nın Elbrus Dağı'na ve 2008'de de Endonezya'nın Carstensz Pyramid zirvesi ile Arjantin'in Aconcagua Dağı'na tırmandı. Geçen yıl Kuzey Amerika'nın McKinley Dağı ile Antarktika'nın Vinson Dağı zirvelerini tamamlayan 16 yaşındaki İngiliz gencin, dün Everest'in zirvesine tırmandığını annesi Penny Atkinson, internet güncesinden tüm dünyaya haber verdi.