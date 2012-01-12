-16 yaşında doğum yaptı, bebeğini hastanede bıraktı ANTALYA (A.A) - 12.01.2012 - Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun dünyaya getirdiği ve hastanede bıraktığı bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilecek. Alanya'da ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki P.S.M, 8 Ocak'ta Alanya Devlet Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genç anne, ailesi tarafından doğum sonrası hastaneden alınarak evine götürüldü, bebek ise hastanede bırakıldı. Aileyle yapılan görüşmeler sonucunda, yeni doğan servisinde tutulan bebeğin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Hastane polisi tarafından durumun Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildiği, doğum yapan kızın 15 yaşından büyük olması ve ailenin şikayetinin bulunmaması üzerine savcılığın kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdiği öğrenildi.