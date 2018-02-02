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16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

Yeni vergi düzenlemeleri içeren Torba Yasa Meclis'e geldi

02 Şubat 2018 17:36

16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya  kadar ÖTV indirimi geliyor. Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 6 milyon civarında araç bulunuyor.

Yeni vergi düzenlemeleri içeren Torba Yasa Meclis'e geldi. 

Torba Yasa'nın Meclis'te geçmesi halinde, otomobillerin yanında kamyon, kamyonet, hafif ticari ve otobüs gibi ticari vasıtaları kapsayan yasaya göre 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak" dedi. 

Hurda Araç Teşviği ile ilgili düzenleme geçen yıl da gündeme gelmiş ve düzenlemenin detaylarını görüşmek için sektör temsilcileri Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ankara’da bir toplantı yapmıştı.

Toplantıda 20 yaşa kadar araçların hurdaya çıkarılması öngörülmüştü.

Meclis'e gönderilen Torba Yasa'ya göre ise yaş sınırı daha da düşürüldü ve 16'ya çekildi.

6 milyon araç

Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakam 6 milyonu buluyor.  

 

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