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16 yankesicilik olayının şüphelisi 7 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, vatandaşların çantalarından yankesicilik yöntemiyle para ve telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

09 Mayıs 2018 14:19

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, vatandaşların çantalarından yankesicilik yöntemiyle para ve telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen yankesicilik olaylarının çözülmesi için çalışma başlattı. Şikayette bulunan mağdur vatandaşların başvurusunun ardından olayların meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, yankesicilik yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Harekete geçen polis ekipleri düzenlediği operasyonda yankesicilik şüphelileri; A.Y., D.E., B.M., V.K., A.Y., B.B. ve Z.S.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları 650 dolar, 150 lira ve 3 cep telefonu da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kentte meydana gelen 16 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği saptanan 7 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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