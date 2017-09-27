16 ülkeden gelen itfaiyeciler, İzmir'de yarışıyor (2)

\'UĞURLU\' AYAKKABILARIYLA YARIŞTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde düzenlenen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası sırasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Takımı\'ndan Pelin Parlak ve Hazal Eke\'nin yırtık spor ayakkabılarıyla yarıştıkları DHA\'nın haberiyle gündeme gelince, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, iki sporcunun da müsabaka sırasında kullandıkları ayakkabıları \'uğurlu\' buldukları için yenileriyle değiştirmedikleri ve antrenmanlar sırasında da aynı ayakkabıları kullandıkları belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından şampiyonada yarışacak sporculara, yeni spor kıyafetleri ve ekipmanları ile çivili ve düz koşu olmak üzere 2 takım yeni ayakkabı dağıtıldığı bilgisi de verildi.