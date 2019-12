16 Türk takımına şike incelemesi

Geçtiğimiz günlerde UEFA, Avrupa’da şike yaptığını belirlediği 40 takım olduğunu duyurdu.



Bu 40 takım arasında Türk kulüpleri de vardı. Ama bu kulüplerin isimleri henüz açıklanmamıştı. Peki hangi kulüplerdi bunlar ve hangi karşılaşmalar için UEFA tarafından incelemeye alınmışlardı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, UEFA’nın incelemeye aldığı karşılaşmaların bir listesine ulaşıldı.

İnceleme başlattılar



Tam 8 karşılaşma için UEFA “Şike inceleme ekipleri” araştırma yapmış. Ancak sonuçlar henüz resmen bildirilmedi. Herşey UEFA’nın kurduğu Fair Play Komisyonu’nun emniyet teşkilatından emekli olmuş eski polisler ve dedektiflerinden oluşturduğu ekiplere gelen ihbarlarla başladı. Dedektifler Avrupa’nın her ülkesinden gelen ihbarları değerlendirmeye başladılar. Özellikle her ülkenin yasal bahis şirketinin “şüpheli” görüp kendi federasyonlarına bildirdiği maçları incelemeye aldılar.



Bingöl Bld. Spor: 1 D. Kayapınar: 0

Ceyhanspor: 0 Batman Petrol: 1

Bulancak: 1 Ünyespor: 0

Torbalıspor: 2 M.Kemalpaşa: 0

Çorumspor–Akhisar Bld. Spor 1-0 ve 1-2

Zeytinburnuspor: 3 Etimesgut Şeker: 0

D.Ç.Divriğispor: 0 Sürmenespor: 0

Y.Kırşehirspor: 0 Yozgatspor: 0



İddaa’daki 7 karşılaşma



UEFA’ya bağlı her federasyon, bahis şirketinin kendisine bildirdiği “Şüpheli maçları” UEFA’ya bildirmekle yükümlü kılındı. Ve dedektifler pek çok ülkedeki gibi Türkiye’de de şike avına çıktı. Sadece federasyonun resmen bildirdiği maçları değil, kendilerine ulaşan en küçük bir ihbarı bile değenlerdiler. Ve tam 8 karşılaşma için Türkiye’ye geldiler. Bu karşılaşmaların 7’si iddaa’daki şüpheli oyunlardan kaynaklanıyor.



UEFA’ya ihbar yapıldı



Biri ise UEFA’ya ihbar edilmişti. O da 30.04.2009 tarihli TFF 3. Lig’deki Bingöl Bld. Spor–Diyarbakır Kayapınar maçı. Bahislerde şüpheli bir durum olmadığı halde UEFA bu maçı da incelemeye aldı. Fair Play Komisyonu yakında resmi raporunu UEFA Yönetim Kurulu’na verecek. Bu raporda Türkiye’deki bu 8 karşılaşmanın inceleme sonuçları da bulunacak. Bakalım bu 16 takım ve 8 karşılaşma için ne sonuç çıkacak. Bizim temennimiz elbette ki tüm raporların tertemiz çıkması..