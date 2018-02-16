16 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yakın Doğu Üniversiteli Bahar ve Olcay\'ın hedefi Final Four
Bahar: \"Galatasaray ve Fenerbahçe\'yi yenmek istiyoruz\"
\"Tek hedefimiz Final Four\'a kalmak\"
Olcay: \"Milli Takım arası ligi etkileyecek\"
\"Final Four\'da yer alacağımızı düşünüyorum\"
\"Takımımda mutluyum\"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Atiker Konyaspor - Beşiktaş
SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Altınordu - Samsunspor
18:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor
GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.
BURSASPOR
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
ATLETİZM
10:00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle, bu yıl 5\'incisi düzenlenecek Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası\'nın basın toplantısı yapılacak.
19:00 Atletizm Federasyonu 2017 Ödül Gecesi düzenlenecek.