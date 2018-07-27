16 sivilin öldüğü davada tutuksuz yargılanıyor; yol tartışmasından cezaevine girdi

Lice davasının sanığı emekli albay Eşref Hatipoğlu, İzmir'in Foça ilçesinde, yol tartışması yaşadığı Sinan Akbal'i silahla omuzundan yaraladı. Gözaltına alınan Hatipoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatipoğlu, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve İzmir'de görülen Lice davasında tutuksuz olarak yargılanıyor.

Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu Mevkisi'nde meydana geldi. Eşiyle gezmek için İngiliz Burnu'na gelen emekli Albay Eşref Hatipoğlu, aracıyla alana inerken, aynı yere Çiğli ilçesinden gezmeye geldiği öğrenilen Sinan Akbal (35) ve Bilgin Emre'nin (34) bulunduğu araçla yolda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında yol verme yüzünden başlayan sözlü tartışma, araçlardan inilince büyüdü. Uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan Eşref Hatipoğlu, tartışma sırasında, beylik tabancasıyla önce havaya sonra yere ateş etti.

İddiaya göre, iki kişi emekli albayın üstüne yürümeye devam edince, Hatipoğlu, Akbal'I omzundan vurdu.

Akbal, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Gözaltına alınan Eşref Hatipoğlu, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Lice davasından yargılanıyor



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve güvenlik nedeniyle İzmir'de görülen davada sanık olan Eşref Hatipoğlu'nun İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Savcı son duruşmada verdiği mütalaada, 'taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan dönemin jandarma komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu'nun, beraatini istemişti. Dava henüz sonuçlanmadı. (DHA)