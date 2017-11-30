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16 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesinde, 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

30 Kasım 2017 19:06

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü İlçesinde, 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesindeki Enerjisa Ortaokulu\'na meydana geldi. İddiaya göre öğrencilere öğle yemeğinde pirinç pilavı, nohut ve komposto dağıtıldı. Yemekten bir süre sonra karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvuran 16 öğrenci, çağırılan ambulanslarla Ekinözü Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Serum tedavisi uygulanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan öğrencilerden haberdar olan velileri hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı.
soruları yanıtsız bıraktı.

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